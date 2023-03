Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizeieinsatz wegen randalierender Personengruppe in Regionalbahn

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Wegen einer Gruppe randalierender Eishockeyfans mussten am vergangenen Freitagabend (3.3. / gegen 22 Uhr) Beamte des Bundespolizeireviers Gießen ausrücken. In der Regionalbahn 15094 auf der Fahrt von Bad Nauheim in Richtung Gießen soll eine 25-köpfige Personengruppe im letzten Zugabteil im oberen Teil des Doppelstockwagens randaliert haben. Dabei wurde wohl mit Händen und Fäusten gegen die Decke geschlagen, weshalb Risse und Löcher in der Verkleidung entstanden. Die Gruppe besuchte zuvor das Eishockeyspiel zwischen EC Bad Nauheim und Eispiraten Crimmitschau.

Bei Halt im Bahnhof Gießen wurde die Personengruppe durch die eingesetzten Beamten in Empfang genommen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Gegen die Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell