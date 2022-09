LPI-SLF: Zigarettenautomat geknackt

Neuhaus am Rennweg (ots) - Unbekannte brachen zwischen dem 01.09.2022 und dem 16.09.2022 in eine Garage in der Straße "Am Rennweg" in Neuhaus am Rennweg ein und entwendeten daraus eine Simson. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

