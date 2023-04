POL-GM: Sportausrüstung gestohlen

Wipperfürth (ots) - Unbekannte brachen am Dienstagabend (18. April) in eine Schule an der Straße "Am Mühlenberg" ein. Gegen 22.43 Uhr löste ein Bewegungsmelder aus, als sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang zum Sekretariat verschafften. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat ...

