POL-GM: Unfallflucht auf Parkplatz an der Ringstraße - Zeugen gesucht

Engelskirchen (ots) - Die 87-jährige Engelskirchenerin, die am 18. April nach einem Verkehrsunfall in Engelskirchen in eine Klinik kam (Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5488330 ), ist dort am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 87-Jährige beabsichtigte an einer Querungshilfe die Leppestraße zu überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich ...

