POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße/Kurfürstenstraße Unfallzeit: 11.10.22, ca. 16.45 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr auf der Kreuzung Dinxperloer Straße/Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Bocholt und einem 51 Jahre alten Autofahrer, ebenfalls aus Bocholt. Die Radfahrerin hatte die Kurfürstenstraße aus Richtung Herzogstraße kommend befahren und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Der Autofahrer hatte die Dinxperloer Straße in Richtung Holtwick befahren und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Da beide Unfallbeteiligte angeben, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, werden Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. Die Ampelschaltung wurde durch die Polizeibeamten überprüft. Es lag kein Defekt vor. (fr) #

