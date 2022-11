Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Präventionstipp der Kriminalprävention -Einladung zur Gruppenberatung

Kreis Viersen (ots)

Einbrecher versuchen oftmals, durch die Gartenanlagen an Ihre Terrassen- oder Balkontüren zu gelangen, um dort ungestört und unbeobachtet "arbeiten" zu können. Auch bei uns im Kreis Viersen sieht es ähnlich aus. In einigen Fällen haben sich Einbrecher hochgewachsene Hecken und Zäune als Sichtschutz zu Nutzen gemacht. Daher unser Tipp : Schneiden Sie Ihre Hecken und Sträucher zurück, installieren Sie einen Lichtstrahler mit Bewegungsmelder im Garten und sichern Sie Ihre Terrassentür mit mechanischen Sicherungen zusätzlich ab. Die einbruchhemmende Wirkung einer mechanischen Sicherungseinrichtung hängt dabei nicht nur vom Produkt, sondern auch von einer fachgerechten Anbringung ab. Sie muss der Bausubstanz optimal angepasst sein, und die Montagevorschriften müssen exakt eingehalten werden. Gerade hier zahlen sich Mehrkosten aus. Wenn Sie sich umfassender über Sicherungsmöglichkeiten Ihrer vier Wände informieren möchten, besuchen Sie doch einfach unsere Gruppenberatungen. Die nächste findet am Donnerstag den 08.12.2022 in der Polizeiberatungsstelle am Mühlenberg 7 um 18 Uhr statt. Hier bekommen Sie alle Informationen rund um das Thema Einbruchschutz. Sie sind herzlich willkommen. Melden Sie sich dafür bitte telefonisch unter 02162-377-3137 auf unserem Anrufberater an und hinterlassen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Infos dazu auch unter https://viersen.polizei.nrw /wg (1156)

