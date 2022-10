POL-ME: Unbekannte entwenden Katalysatoren und Kraftstoff - Mettmann - 2210072

Polizei Mettmann

Mettmann

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch (12. Oktober 2022) in Mettmann zwei Katalysatoren gestohlen und Diesel-Kraftstoff aus zwei Baggern abgelassen und entwendet. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

In der Zeit von Dienstag (11. Oktober 2022), 19 Uhr, und Mittwoch (12. Oktober 2022), 9.30 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige den Katalysator eines grünen Opel Astra herausgeschnitten und gestohlen. Der Opel Astra war in dem Zeitraum an der Danziger Straße auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellt worden.

In unmittelbarer Umgebung war im Zeitraum zwischen Montagabend (10. Oktober 2022), 17 Uhr, und Mittwochmorgen (12. Oktober 2022), gegen 7 Uhr, ebenfalls der Katalysator eines schwarzen Opel Astra gestohlen worden. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum am Fahrbahnrand der Danziger Straße auf Höhe der Hausnummer 38.

Zudem kam es im Zeitraum zwischen Dienstag (11. Oktober 2022), 16.30 Uhr, und Mittwoch (12. Oktober 2022), 7 Uhr, zu einem Diebstahl von Diesel-Kraftstoff. In dem Zeitraum standen zwei Bagger auf einem Grundstück an der Seibelstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die Täter die Tankdeckel der beiden Baggern auf und pumpten anschließend insgesamt rund 750 Liter Diesel-Kraftstoff ab und entwendeten diesen. Wie die Täter auf das durch ein Tor verschlossene Grundstück gelangen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei in Mettmann bittet um Hinweise: Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

