Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Leichter Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und BMW - Autofahrer gesucht

Osnabrück (ots)

Bereits am zurückliegenden Montag (08.08.) ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein leichter Verkehrsunfall im Stadtteil Schölerberg. Ein 42-jähriger Osnabrücker befuhr mit seinem Fahrrad den Rad- / Fußweg entlang des Johannisfriedhofs, der an der Kreuzung Hauswörmannweg / Iburger Straße beginnt und in die Straße Selinghof einmündet. Unweit der Bäckerei Middelberg fuhr unvermittelt ein schwarzer BMW Kombi von rechts aus einer Ausfahrt und nahm dem 42-Jährigen die Vorfahrt. Der Radfahrer prallte gegen die hintere linke Tür des Pkw. Der Fahrzeugführer, ein junger Mann, stieg sofort aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers. Er entschuldigte sich und räumte sein Fehlverhalten ein, danach setzte er seine Fahrt fort. Der Radfahrer bemerkte erst später, dass Sachschaden an seinem Fahrrad entstanden war und er Schmerzen verspürte. Deshalb meldete er den Zusammenstoß bei der Polizei. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des BMW. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Alter: Anfang 20 - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze, kurze Haare - 3-Tage-Bart

Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

