Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Blaue Schafskulpturen zum dritten Mal beschädigt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

An einer Grundschule in der Drosselstiege in Georgsmarienhütte haben es unbekannte Täter auf die blauen Schafskulpturen abgesehen. Diese wurden mittlerweile zum dritten Mal beschädigt. Die Ermittler aus Georgsmarienhütte bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu den u.a. Tatzeiten gemacht haben, sich unter 05401/83160 zu melden.

Tatzeiträume:

01.06.2022, 12.30 Uhr - 02.06.2022, 07.55 Uhr

18.07.2022, 11.30 Uhr - 19.07.22, 10.00 Uhr

26.07.2022, 15.00 Uhr - 27.07.2022, 08.00 Uhr

