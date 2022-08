Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Kalkhügel: Unbekannter verletzte Spaziergänger mit Gaspistole - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Gegen 17.50 Uhr ging am Sonntag ein 30-Jähriger auf der Feldstraße in stadtauswärtige Richtung spazieren. Dabei begegnete ihm ein unbekannter Mann, der plötzlich eine silberne Pistole auf ihn richtete und "verpiss dich" sagte. Anschließend schoss der Unbekannte zweimal aus unmittelbarer Nähe mit der Gaspistole in das Gesicht des Spaziergängers, welcher hierdurch leichte Verletzungen erlitt, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Drei weitere Passanten kamen dem Osnabrücker zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Burenkamp. Bei der genauen Örtlichkeit handelt es sich um den Schotterweg am Ende der Feldstraße, westlich hinter dem Parkplatz einer dortigen Hundeschule sowie hinter dem Lagerplatz der Bahn.

Täterbeschreibung:

- etwa 175-185 cm groß - 30-40 Jahre alt - schlanke, sportliche Statur - blonde Haare (ca. 5 cm lang) - braun-rötlicher Bart, etwas länger als ein Dreitagebart - europäisches Aussehen - bläuliches Freizeithemd mit Muster (ähnlich Hawaii-Hemd) - kurze, dunkelblaue Stoffhose - bräunliches Gürtelholster

Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten um weitere Hinweise auf die Tat oder den Täter unter 0541/327-3103 oder -2115

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell