POL-GM: Zwei Diebstähle in Lebensmittelmarkt

Waldbröl (ots)

Unbekannte entwendeten die Tasche eines 71-Jährigen und die Brieftasche einer 75-Jährigen in einem Supermarkt in Waldbröl-Hermesdorf. Der 71-jährige Reichshofer kaufte am Donnerstag (20. April) gegen 9.30 Uhr in dem Supermarkt auf der Hauptstraße ein. Dabei hängte er seine Tasche an den Einkaufswagen. Um 9.45 Uhr bemerkte er, dass die Tasche verschwunden war. Die 75-Jährige aus Morsbach erledigte ihre Einkäufe ebenfalls am Donnerstag. Als Sie gegen 14.45 Uhr in dem Geschäft war, nutzten die Diebe einen kurzen Augenblick, um ihr das Portemonnaie aus der Manteltasche zu stehlen. Bei Hinweisen zu den Taten wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

