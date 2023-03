LPI-G: Verfassungswidrige Parolen gerufen

Gera (ots) - Gera. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Diebe zwischen dem 22.03.2023 und dem 29.03.2023 in ein Kellerabteil in der Burgstraße. Dort demontierten sie das Vorder- sowie Hinterrad und die Vordergabel eines Fahrrades. Anschließend flüchteten sie. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 0365/ 829-0 erbeten. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

