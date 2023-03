LPI-G: Fahrradteile entwendet

Gera (ots) - Bad Köstritz. Am Sommerbad kratzte ein 18-Jähriger am 29.03.2023 zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr zwei verfassungswidrige Symbole in den Betonboden ein. Die eingesetzten Polizisten ließen die Symbole unkenntlich machen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

