LPI-G: Gleich mehrere Baumaschinen von Firmengelände entwendet

Greiz (ots) - Paitzdorf: Zwischen Montag und Dienstag (27.03. bis 28.03.2023) drangen bislang unbekannte Täter in ein Sportlerheim in Paitzdorf ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Dennoch verursachten die Unbekannten erheblichen Sachschaden an und im Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

