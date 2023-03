Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erst entblößt, dann Fahrzeug und Fahrrad angehalten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera. Am 29.03.2023 beschäftigte ein Mann (37) gleich mehrfach den Inspektionsdienst Gera. Erstmalig wurde er gegen 18:50 Uhr auffällig, als er sein Geschlechtsteil in der Eiselstraße entblößte. Später, zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr, hielt sich der 37-Jährige in der Arminiusstraße auf. Dort stoppte er einen schwarzen Pkw und drohte dem Fahrer Schläge an. Dem Pkw-Fahrer gelang es jedoch an dem Täter vorbei zu fahren und sich vom Tatort zu entfernen. Kurz darauf versuchte der 37-Jährige einen Fahrradfahrer von seinem Fahrrad zu ziehen. Dies misslang ihm jedoch. Währenddessen beleidigte er den flüchtenden Radfahrer. Ein bis dahin unbeteiligter Zeuge (35) wurde nun Ziel des Täters. Er versuchte diesen zu schlagen. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten konnten den 37-Jährigen jedoch daran hindern. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, beleidigte und bespuckte die Polizisten. Der Täter fiel im Tagesverlauf bereits mehrfach auf und trat nach wie vor äußerst aggressiv auf, so dass er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen durfte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hierbei werden Zeugen, vor allem aber der Pkw- und Fahrradfahrer gesucht, die durch den 37-jährigen Täter angegangen und attackiert wurden bzw. relevante Angaben zum Sachverhalt machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) zu melden. (TL)

