Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zum wiederholten Mal

Jena (ots)

Am Sonntagvormittag melde sich eine Rentnerin aus Jena und teilte zum wiederholten Mal eine Sachbeschädigung an ihrem Briefkasten mit. In der Nacht zu Sonntag begaben sich unbekannte Täter zum Wohnhaus der Frau in der Ziegenhainer Straße und entzündeten einen Böller, welchen die Unbekannten in den Briefkasten der Anwohnerin schmissen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Briefkasten zerstört und stand folglich offen. Bereits zwei Wochen zuvor ereignete sich ein ähnlich gelagerter Sachverhalt.

