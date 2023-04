Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr, prallte ein Fahrzeug mit lautem Knall auf einen am Straßenrand geparkten KIA in der Stephanstraße. Anstatt sich ordnungsgemäß bei der Polizei zu melden, flüchtete der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin jedoch von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

