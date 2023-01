POL-RT: (RT)(UL) Münsingen/Schelklingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Vier mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots) - In Schule eingebrochen In die Schule in der Schleestraße im Stadteil Sondelfingen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag und Montagmorgen, 7.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Dort ...

mehr