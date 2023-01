Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände; Erfolgreiche Vermisstensuche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

In die Schule in der Schleestraße im Stadteil Sondelfingen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag und Montagmorgen, 7.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und wuchtete einen verschlossenen Schreibtisch auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Engstingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Eine junge Autofahrerin ist am Sonntagvormittag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-Jährige befuhr gegen 10.40 Uhr die L 230 von Gomadingen in Richtung Kohlstetten, als der VW nach rechts in den Grünstreifen geriet. Der Spurenlage zufolge dürfte sich der Pkw anschließend überschlagen haben, ehe er im Straßengraben zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Der VW, an dem sich der Blechschaden auf rund 10.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Fahrzeugbrandes am frühen Montagmorgen in der Mettinger Straße gewesen sein. Ein 22-Jähriger war gegen 2.15 Uhr dabei, seinen Mercedes einzuparken, als er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Brand in Sauna

Zu einem Brand in einer Sauna im Roggenweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ausgerückt. Offenbar war der Ofen der Sauna versehentlich eingeschaltet worden, woraufhin darin abgestellte Gegenstände Feuer fingen. Ein Bewohner löschte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers, die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr lüftete anschließend die Räume. Verletzt wurde niemand. Bis auf die in der Sauna befindlichen Gegenstände war kein weiterer Sachschaden entstanden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Vermisster aufgefunden

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag nach einem vermissten 52-Jährigen gefahndet. Der Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hatte am Sonntagabend seine Wohnanschrift in Kirchheim verlassen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur, weshalb gegen 23.40 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Sofort eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen zunächst ergebnislos. Kurz nach acht Uhr konnte der schwer unterkühlte Mann in seinem Rollstuhl nach einem Zeugenhinweis in der Hahnweidstraße angetroffen werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Bissingen/Teck (ES): Beteiligten und Ersthelfer nach Unfall gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K1250 sucht das Polizeirevier Kirchheim nach Zeugen. Ein 68-Jähriger wollte gegen 12.50 Uhr mit seinem Mercedes Vito vom Wanderparkplatz Unter dem Gereut auf die Kreisstraße einfahren. Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über den Wagen, sodass dieser auf die gegenüberliegende Fahrspur der Kreisstraße rollte. Anschließend rollte der Mercedes im leichten Gefälle mehrere Meter rückwärts. Die Beifahrerin verließ dabei den Wagen. Ein unbekannter Lenker eines dunklen Peugeot, der von Schopfloch in Richtung Ochsenwang fuhr, stieß beim Vorbeifahren gegen die geöffnete Beifahrertür. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung hatte er seine Fahrt bereits fortgesetzt. Der 68-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden am Vito schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Ein Ersthelfer, der sich noch um den Mercedesfahrer gekümmert haben soll und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Peugeot machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung K1256 und der Anschlussstelle zur B312 erlitten. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem Audi A5 aus Richtung Stuttgart kommend die Ausfahrt der Anschlussstelle Schlaitdorf in Richtung der Kreisstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, 20 Jahre alten BMW-Lenkers. Bei dem anschließenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich zog sich ein ebenfalls 20 Jahre alter Beifahrer im BMW leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 13.000 Euro beziffert. (rn)

Reichenbach/Fils (ES): In Rohbau eingebrochen

Auf Kupferkabel hatten es Unbekannte abgesehen, die über das vergangene Wochenende in einen Rohbau in der Stuttgarter Straße eingebrochen sind. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, gelangten die Täter auf noch ungeklärte Art und Weise in den Baustellenkomplex. Dort trennten sie etwa 150 Meter Starkstromkabel von den Verteilerkästen ab und ließen sie mitgehen. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten sie anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Schaffhausenstraße entstanden. Eine 50 Jahre alte Frau war dort gegen 8.10 Uhr mit ihrem BMW unterwegs und kollidierte auf glattem Untergrund mit einem geparkten Seat. Dabei wurden beide Autos derart beschädigt, dass die abgeschleppt werden mussten. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auto überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Bebenhäuser Allee ereignet hat. Der Mann befuhr kurz nach sieben Uhr mit seinem VW Golf die Bebenhäuser Allee von der Straße nach Einsiedel kommend in Richtung Kirchentellinsfurt. In der dortigen Rechtskurve kam er auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich sein Wagen und kam in der angrenzenden Grünfläche zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 7.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Rottenburg-Kiebingen (TÜ): Auseinandersetzung bei Fasnetsveranstaltung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Neckarstraße ereignet hat. Kurz nach 20.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem mehrere Personen im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung aufeinander eingeschlagen hatten und zumindest teilweise in Richtung Bahnhof davongelaufen waren. Neun Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnten anschließend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein 19-Jähriger erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Dußlingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Hechinger Straße musste eine Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 21-Jähriger war kurz vor 20 Uhr mit seinem BMW vom Kreisverkehr aus Nehren kommend in Richtung Dußlingen unterwegs. In einer leichten Kurve kurz nach dem Kreisverkehr rutschte der Pkw auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts. Als der 21-Jährige gegenlenkte, kam der BMW in auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 63-Jährigen zusammen. Diese musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (rn)

Hechingen (ZAK): Gegen Leitplanken gekracht

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 27 erlitten. Die 34-Jährige war mit einem Opel kurz nach sieben Uhr von Bisingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs, als der Wagen im Bereich Hechingen-Süd auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Opel drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit den Leitplanken. Die Fahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 4.000 Euro. (mr)

Geislingen (ZAK): In den Gegenverkehr gerutscht

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Heubergstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Mercedes auf dem abschüssigen Gemeindeverbindungsweg in Richtung L415 unterwegs. Weil er auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve kurz vor dem Häsenbühlhof ins Rutschen und auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza einer 19-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Seat nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Schömberg (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag an der Einmündung Schweizer- / Balinger Straße. Eine 40-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem VW Scirocco die Schweizer Straße in Richtung Balinger Straße. An der dortigen Einmündung bog sie mit dem Wagen nach links ab, worauf es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt aus Richtung Rottweil kommenden VW Polo eines 71-Jährigen kam. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 77 Jahren und eine 65 Jahre alte Insassin erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

