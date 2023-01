Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Körperverletzung, Diebstahl aus Pkw

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen/Zollernalb: Witterungsbedingte Unfälle

In den vier Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen sind mit Einsetzen des langanhaltenden Schneefalls am Samstagmittag bis am Sonntagmorgen insgesamt ca. 75 witterungsbedingte Verkehrsunfälle zu verzeichnen gewesen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen, eine Aussage zur Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht möglich. Zwischen Bremelau und Münsingen (RT) rutschte am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der B 465 ein 30-jähriger Skoda-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug in den Graben, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden. Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Zwischen Deizisau und Esslingen (ES) schleuderte in der Nacht zum Sonntag um 01.30 Uhr auf der L 1204 ein 32-jähriger BMW-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn gegen einen Laternenmast. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. In Rottenburg (TÜ) kam in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht ein 21-jähriger Ford-Lenker in der Poststraße von der schneeglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sein 23-jähriger Beifahrer und er wurden mutmaßlich unverletzt sicherheitshalber zur Abklärung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Der Ford, an dem mehrere Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Bei Burladingen (ZAK) schleuderte am Samstagabend kurz nach 23.00 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Passat auf der K 7158, nahe Hörschwag, aufgrund schneeglatter Fahrbahn in die Leitplanken. Dabei entstand insgesamt ca. 15.000 Euro Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall in der Steige

Eine 19-jährige Toyota-Fahrerin ist am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf der Holzelfinger Steige schwer verletzt worden. Sie war in der Steige bergaufwärts unterwegs, als sie mit ihrem Toyota Aygo, nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund Ablenkung durch Benutzung ihres Mobiltelefons, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß sie frontal mit dem Nissan Qashqai einer bergabwärts fahrenden 50-Jährigen zusammen. Dabei wurde die 19-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 50-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 25.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Steige während der Unfallaufnahme bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten mit 17 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Owen (ES): Pkw in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Sonntag zu einem Fahrzeugbrand in den Lauterweg ausgerückt. Gegen 23.50 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf Flammen und Rauch, ausgehend von einem Seat. Die hinzugekommene Feuerwehr, bestehend aus 13 Einsatzkräften mit zwei Fahrzeugen, konnte die Flammen im Motorraum rasch löschen. Der Pkw wurden anschließend abgeschleppt. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt ca. 5.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray angegriffen (Zeugenaufruf)

Zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger leicht verletzt worden sind, ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr vor dem Bahnhof in Tübingen gekommen. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen die beiden Geschädigten versprühte. Der 19-Jährige erlitt eine Augen-, der 17-Jährige eine Atemwegsreizung. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der unbekannte Angreifer, der als Mitte 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und mit einem braunen Kurzhaarschnitt beschrieben wurde und in Begleitung zweier weiblicher Personen war, verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden.

Balingen (ZAK): Mehrere Gegenstände aus Pkws entwendet

Ein Zeuge hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag über Notruf der Polizei eine verdächtige Person in einem Pkw auf einem Parkplatz "Am Lindle" mitgeteilt. Gegen 23.45 Uhr konnte der Zeuge den Mann in dem Pkw dabei beobachten, wie er das Handschuhfach durchsuchte und einen kleineren Münzgeldbetrag entwendete. Der Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vor Ort festgehalten werden. Wenig später meldete ein weiterer Geschädigter dem Polizeirevier Balingen, dass an seinem in der Stingstraße geparkten Pkw mehrere Türen offenstanden. Auch dieser Pkw wurde durchwühlt und es wurde ein Mobiltelefon aus dem Fahrzeug entwendet. Bei einer anschließend von der Staatsanwaltschaft Hechingen angeordneten Durchsuchung der Wohnräume des 23-jährigen Beschuldigten, konnten das entwendete Mobiltelefon sowie weitere Handys aufgefunden werden. Ob es sich bei den weiteren aufgefundenen Geräten ebenfalls um Diebesgut handelt, bedarf weiterer Ermittlungen, die das Polizeirevier Balingen aufgenommen hat. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell