POL-RT: Exhibitionisten; Verkehrsunfälle; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Gasaustritt; Einbruch

Exhibitionist in Hallenbad aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Exhibitionist ist am Donnerstagnachmittag im Kinderbereich eines Hallenbades in der Innenstadt aufgetreten. Eine 40 Jahre alte Besucherin des Bades entdeckte den Mann gegen 16.30 Uhr mit entblößtem Geschlechtsteil auf einer dortigen Sitzgelegenheit. Ein von ihr verständiger Angestellter alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der das Hallenbad zwischenzeitlich verlassen hatte, verlief erfolglos. Der unbekannte Mann wird als etwa 45 bis 60 Jahre alt, zwischen 160 und 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er soll dunkle Haare haben und trug eine dunkelblaue Badehose. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (rn)

Reutlingen (RT): Nach Hantieren mit Pistole - Kinder ermittelt

Nach dem Hantieren mit einer Pistole am Spielplatz in der Aalener Straße am Mittwochnachmittag - siehe Pressemitteilung vom 19.01.2023 / 11.52 Uhr - konnte im Laufe des Donnerstags in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei den beiden zunächst als Jugendliche vermuteten Personen um zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren sowie eine Kinder- bzw. Faschingspistole handelt. (mr)

Münsingen (RT): Gegen Leitplanken gekracht

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist eine junge Autofahrerin am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 19-Jährige war mit einem Citroen kurz nach 18 Uhr auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf der Seeburger Steige geriet der Wagen auf eisglattem Untergrund ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen die Leitplanken. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Strecke bis circa 19.20 Uhr halbseitig gesperrt. (mr)

Riederich (RT): Auf dem Dach gelandet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein Pkw-Lenker bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Freitagmorgen bei Riederich zugezogen. Der 29-Jährige war gegen sieben Uhr mit einem VW Fox auf der Gemeindeverbindungsstraße von Grafenberg herkommend unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich im Anschluss und blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein VW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Während der Bergung musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. (ms)

Bad Urach (RT): Renitenter Ladendieb leistet Widerstand

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Bad Urach seit Donnerstag gegen einen 53 Jahre alten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, gegen 11.40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Gebrüder-Gross-Straße mehrere Getränkeflaschen eingesteckt und ohne die Waren zu bezahlen den Laden verlassen zu haben. Mehrere Angestellte sprachen den Mann an und wollten ihn festhalten, worauf der 53-Jährige nach einer Beschäftigten geschlagen und diese am Arm getroffen haben soll. Anschließend flüchtete er. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später von zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten in der Mörikestraße angetroffen. Nachdem er sich weigerte anzuhalten, wurde er von den Einsatzkräften festgehalten. Als er sich anschließend losriss und erneut flüchten wollte, musste der um sich tretende 53-Jährige zu Boden gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nach ärztlicher Untersuchung nicht mehr fortsetzen. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 53-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rn)

Holzmaden (ES): Mit Pkw von der Fahrbahn abkommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in der Aichelberger Straße erlitten. Die Frau befuhr gegen 5.20 Uhr mit ihrem VW die Straße in Richtung Stadtmitte. Zwischen den Einmündungen zur Aichelberger Straße und zur Hauptstraße kam sie auf glatter Fahrbahn mit dem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Rettungsdient brachte die 28-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Auto, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Mauer blieb nach aktuellem Kenntnisstand unbeschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall im Tiefenbachtal

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag im Nürtinger Tiefenbachtal leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der K 1243 in Richtung Owen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass auf Höhe eines Wanderparkplatzes ein 23 Jahre alter Lenker eines Mini Cooper verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die Kollision zogen sich der Mini-Lenker und ein gleichaltriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Eine sofortige Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht nötig. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): In Vorfahrtsstraße gerutscht

Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen in Nürtingen ereignet. Ein 22-Jähriger war gegen 5.40 Uhr mit einem Audi A3 auf schneebedeckter Fahrbahn die Säerstraße heruntergefahren und wollte an der Einmündung in die Rümelinstraße anhalten. Hierbei rutschte sein Fahrzeug jedoch weiter und kollidierte mit dem Hyundai einer 54 Jahre alten Frau, die in Richtung Oberboihinger Straße unterwegs war. Durch die Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht vonnöten. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Gas ausgetreten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, zu einem Wohnhaus in den Blienshaldenweg ausgerückt. Ein Bewohner hatte zuvor bei Arbeiten an der Heizungstherme Gas eingeatmet. Der Mann musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Das Gebäude wurde anschließend durchlüftet. (mr)

Filderstadt / Leinfelden-Echterdingen (ES): Mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 20.12.2022 / 11.49 Uhr und 19.01.2023 / 11.52 Uhr

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Filderstadt am Donnerstagmittag habhaft geworden. Kurz vor 13 Uhr hielt sich eine 17-Jährige in der Tübinger Straße in Bernhausen auf, als sie von einem zunächst Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann, der einen Verband an einer Hand trug, bat die Jugendliche, ihm beim Schließen der Jacke zu helfen. Dabei hatte er sein Glied entblößt. Die 17-Jährige verständigte in der Folge die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird nun geprüft, ob der Mann einen Tag zuvor ebenfalls in der Tübinger Straße auch eine Zehnjährige in ähnlicher Weise mit entblößtem Glied bedrängt und belästigt hat. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres waren der Polizei zwei weitere, nahezu identische Fälle in Leinfelden-Echterdingen gemeldet worden. Die Überprüfungen, ob der 37-Jährige auch für diese Taten verantwortlich ist, dauern an. Der Tatverdächtige, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Gomaringen (TÜ): Einbruch in Betriebsgebäude

In das Gebäude eines kommunalen Betriebs in der Robert-Bosch-Straße sind Unbekannte am Donnerstagabend eingebrochen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei vom Betriebsleiter alarmiert, der auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Wie sich vor Ort herausstellte, waren Unbekannte auf das Gelände eingedrungen und hatten sich dann über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Haus verschafft. Im Verwaltungsbereich durchwühlten sie in einem Büro die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

