Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw bleibt an Wohnhaus hängen, Kind angefahren, Einbrecher richten hohen Sachschaden an

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Neuhausen ereignet. Ein 54-Jähriger blieb gegen 8.45 Uhr beim Rangieren an der Kreuzung Linden-/Burg-/Panoramastraße mit einem Lkw der Marke Volvo an einem Wohngebäude hängen. Hierbei entstand einer ersten Schätzung nach an dem Haus ein Schaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Der Schaden an dem Lastwagen beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbrecher richten hohen Schaden an

Über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, sieben Uhr, in das Gebäudeinnere einer Baustelle in der Reutlinger Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher eine Kaffeemaschine sowie ein Ladegerät. Weiterhin richteten sie durch Farbschmierereien auf dem frisch aufgetragenen Boden einen sehr hohen Sachschaden an. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ratshausen (ZAK): Weißer Pkw nach Unfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen, kleineren Pkw, bei dem es sich um ein Fahrzeug der Marke VW handeln könnte, fahndet der Polizeiposten Schömberg, nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in Ratshausen ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der weiße Pkw gegen 12.30 Uhr auf der Straße Schloßhof (K7170) aus Richtung Schömberg kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Baumgartenstraße überquerte ein neunjähriger Bub die Fahrbahn von rechts kommend. Dabei soll es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Kind gekommen sein, das vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn gestoßen wurde. Der Fahrer, der als älterer Mann beschrieben wird, soll anschließend ausgestiegen sein und dem Jungen aufgeholfen haben. Ohne sich um das zum Glück nur leichtverletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Wagen anschließend in Richtung Hausen. Hinter dem weißen Pkw sollen zwei weitere Fahrzeuge angehalten haben, wobei der Fahrer des ersten Autos ausgestiegen und mit dem Unfallverursacher gesprochen haben soll. Der Polizeiposten sucht nach Zeugen des Unfalls und insbesondere auch nach dem Fahrer des beschriebenen Autos, der mit dem Mann gesprochen hat. Polizeiposten Schömberg, Telefon 07427/94003-0. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell