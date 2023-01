Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pistole vorgezeigt; Verkehrsunfälle, Einbruch in Vereinsheim; Kind belästigt; Brand; Rauch im Keller

Reutlingen (ots)

Pistole vorgezeigt

Eine offenbar vorgezeigte Pistole hat am Mittwochnachmittag in Orschel-Hagen zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich mehrere Kinder am Spielplatz in der Aalener Straße auf, als zwei maskierte Jugendliche dazu stießen. Einer der beiden soll den Kindern eine schwarze Pistole vorgezeigt und diese kurz darauf wieder eingesteckt haben. Als die Kinder daraufhin davonrannten, folgte ihnen das Duo kurzzeitig. Die Jugendlichen konnten von den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Gegen Felswand gekracht

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 27-Jährige, die am Mittwochmorgen auf der Hanner Steige verunglückt ist. Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem Mazda auf der kurvigen und stark abschüssigen K6708 in Richtung Bad Urach unterwegs, als sie trotz langsamer Fahrt und Winterausrüstung mit ihrem Wagen auf der schneebedeckten Steige ins Rutschen kam. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Felsen. Von diesem wurde der Mazda abgewiesen und prallte in die Leitplanken, bevor der Wagen letztendlich an einer Felswand zum Stehen kam. Ein Rettungswagen für die Fahrerin war nicht erforderlich, allerdings war ihr Auto nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Berkheim

In Berkheim hat in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 13.50 Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Täter hebelte in der Straße Hammerschmiede eine Tür eines Vereinsheims auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts von besonderem Wert entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Pliensauvorstadt verletzt worden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge rannte der Junge gegen 14 Uhr auf die Stuttgarter Straße und stieß seitlich gegen einen fahrenden Chevrolet. Anschließend kam der 13-Jährige zu Fall. Nach einer Erstversorgung durch eine zufällig vorbeifahrende Feuerwehrbesatzung wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Kind belästigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich offenbar am Mittwochnachmittag auf der Fußgängerbrücke über die Tübinger Straße in Bernhausen ereignet hat. Kurz nach 14 Uhr war dort eine Zehnjährige unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen und festgehalten worden sein soll. Der Mann soll das Mädchen in der Folge bedrängt und belästigt haben. Nachdem der Unbekannte der Zehnjährigen kurz gefolgt war, lief er in Richtung Filharmonie davon.

Zeugen, die sich gegen 14 Uhr im genannten Bereich aufgehalten haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Musberger Straße (L1192) ereignet hat. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Suzuki Swift die Weilerwaldstraße und wollte an der Einmündung in die Musberger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 56-Jährigen, die mit ihrem Ford Fiesta von links kommend in Richtung Musberg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der beide Fahrerinnen derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzt wurden. Während die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste, war ein Rettungswagen für die Ford-Fahrerin nicht notwendig. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Feuerwehr auch eine Reinigungsmaschine des Bauhofs im Einsatz, weshalb sich die Verkehrsbehinderungen bis etwa 13.45 Uhr hinzogen. (cw)

Wendlingen (ES): Raclette-Grill in Brand geraten

Im Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße ist es am frühen Donnerstagmorgen zum Brand eines Raclette-Grills gekommen. Dieser hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen, worauf gegen 5.40 Uhr ein Brandmelder auslöste. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, die von dem Gerät auch auf ein Sitzkissen übergegriffen hatten. Zudem wurde der Boden leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall B 27

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Mittwochabend auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 43-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit einem Ford Fiesta die Bundesstraße von Kirchentellinsfurt herkommend. Zwischen den Anschlussstellen Tübingen-Nord und Tübingen-Zentrum krachte der Ford-Lenker ins Heck des vor ihm fahrenden Mercedes-Benz Vito Tourer eines 67 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision zog sich ein 20 Jahre alter Mitfahrer in dem Mercedes leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Ford Fiesta wurde abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Radfahrer zu Fall gebracht

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 64 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Vito vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Bahnhofstraße einfahren, wobei es zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Radler kam, der auf dem Gehweg stadteinwärts unterwegs war. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.700 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall auf B 27 gesucht

Nach einem hellblauen Kleinwagen fahndet derzeit das Polizeirevier Balingen. Der noch unbekannte Fahrer des Autos war am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, langsam auf dem Standstreifen der B 27 in Richtung Endingen unterwegs und wechselte vor der Ausfahrt Balingen-Süd ohne auf den Verkehr zu achten auf den rechten Fahrstreifen. Eine BMW-Fahrerin musste daher eine Vollbremsung einleiten. Ebenso ein nachfolgender, 42 Jahre alter Kia-Lenker. Ein dahinterfahrender 22-Jähriger krachte mit seinem Mercedes jedoch ins Heck des bereits stehenden Kia, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro entstand. Der unbekannte hellblaue Kleinwagen setzte seine Fahrt hingegen fort. Zeugenhinweise zum gesuchten Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 07433/264-616 erbeten. (mr)

Hechingen (ZAK): Rauchentwicklung in Keller

Ein technischer Defekt an der Zentralheizung eines Wohnhauses in der Gutenbergstraße hat am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor war es im Keller des Gebäudes zu einer entsprechenden Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner, die sich zuvor selbständig ins Freie begeben hatten, in das Haus zurückkehren. (mr)

