Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall bei Jungingen

Reutlingen (ots)

Jungingen (ZAK): Unfall auf der B 32

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B 32 bei Jungingen ereignet. Ein 21-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Lkw-Gespann auf der Bundesstraße von Schlatt herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn von Jungingen übersah der junge Mann einen verkehrsbedingt stehenden Skoda einer 24 Jahre alten Frau. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, zog der Lkw-Lenker auf die Gegenfahrspur. Dort prallte sein Lastwagen frontal gegen den entgegenkommenden VW Kleinbus eines 48-Jährigen. Ein hinter dem VW fahrender, 31 Jahre alter Audi-Lenker konnte rechtzeitig abbremsen, der VW wurde jedoch von dem Lkw-Gespann gegen den nahezu stehenden A4 geschoben. Der 48-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die B 32 bis kurz nach 9.30 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

