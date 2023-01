Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Versuchter Telefonbetrug; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Unfall auf B 464

Auf der B 464 auf Höhe Altenburg hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Gegen 18.50 Uhr wollte ein 43 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten Volvo eines 44-Jährigen. Dabei wurden beide Autos total beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen wollten sich beide Fahrer in ärztliche Behandlung begeben. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Einbruch in Kindergarten und Schule

In den Kindergarten in der Mittnachtstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Nachfolgend durchsuchte er die Räume, wobei verschlossene Schränke oder Schubladen aufgebrochen wurden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500 Euro summieren. Im gleichen Zeitraum ist auch in die Schule in der Carl-Diem-Straße eingebrochen worden. Auch hier verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem brach der Täter mehrere Türen auf, bevor er unerkannt flüchtete. Ersten, vorläufigen Erkenntnissen nach dürfte nichts gestohlen worden sein. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere mögliche Tatzusammenhänge. (cw)

Hülben (RT): Ins Schleudern gekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der L250 zwischen Bad Urach und Hülben ereignet hat. Eine 37-Jährige war gegen 23.15 Uhr mit ihrem VW Golf GTI auf der Hülbener Steige von Bad Urach kommend unterwegs. Auf dem geraden Teilstück auf Höhe des Steinbruchs kam sie mit ihrem Wagen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte ihr Golf auf die linke Fahrzeugseite, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Liegen kam. Die Fahrerin und ihr 19 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Während die 37-Jährige unverletzt bleib, erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Trochtelfingen (RT): Auto überschlagen

Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der B313 zwischen Trochtelfingen und Mägerkingen ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 21 Uhr mit seinem Fiat Punto die Bundesstraße in Richtung Trochtelfingen. Weil der Fahranfänger auf der winterglatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der Fiat und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten Heranwachsenden nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Esslingen (ES): Senior vor Betrug bewahrt (Warnhinweis)

Zwei aufmerksame Zeugen haben am Dienstag einen Senior davor bewahrt, Opfer dreister Telefonbetrüger zu werden. Der Mann hatte zuvor einen Anruf bekommen, in dem ihm ein fünfstelliger Geldgewinn versprochen wurde. Für die Auszahlung des Betrags sei jedoch die Begleichung von Zoll- und Bearbeitungskosten nötig, so die Anruferin. Der Senior schenkte dem vermeintlichen Gewinnversprechen Glauben und erwarb, wie von der Frau gefordert, bei einem Discounter Guthabenkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Zwei Zeugen kam dies ungewöhnlich vor, worauf einer der beiden eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung informierte. Der Senior konnte anschließend über die Betrugsmasche aufgeklärt werden und die erworbenen Guthabenkarten zurückgeben.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (mr)

Nürtingen (ES): Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 17-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Rümelinstraße unterwegs. Beim Fußgängerüberweg vor dem Kreisverkehr erfasste der Jugendliche mit seiner Maschine eine 26 Jahre alte Frau, die in diesem Moment den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 17-Jährige war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Filderstadt (ES): Exhibitionist unterwegs

Einen mutmaßlichen Exhibitionisten konnten Beamte des Polizeireviers Filderstadt am Dienstagnachmittag vorläufig festnehmen. Der 34-Jährige hatte sich kurz nach 15.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Plattenhardter Straße befunden und sein Geschlechtsteil entblößt. Ein Mann informierte daraufhin die Polizei. Die Streife entdeckte den polizeibekannten 34-Jährigen kurz darauf in einem nahegelegenen Discounter und nahm ihn fest. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Wolfschlugen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Schwere Verletzungen hat sich ein Fahranfänger bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zugezogen. Der 19-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Renault Megane von Grötzingen herkommend in Richtung Wolfschlugen unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve vor Ortsbeginn Wolfschlugen kam der 19-Jährige mit seinem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Renault war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Bus mit Lkw zusammengestoßen

Ein Bus ist am Dienstagmittag bei Seebronn mit einem Lkw-Gespann zusammengestoßen. Ein 27-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Linienbus auf der L 361 in Richtung Rottenburg unterwegs. An der Einmündung in die B 28 missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Lkw-Lenkers, der mit einem Gespann auf der Bundesstraße von Ergenzingen herkommend unterwegs war. Der Bus prallte gegen die Deichsel des Anhängers, der daraufhin gegen die Leitplanken abgewiesen wurde. Der Schaden beläuft sich auf zirka 28.000 Euro. Die beiden Fahrer sowie zwei Fahrgäste waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Tübingen (TÜ): Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorroller-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 84-Jährige befuhr mit einem BMW gegen 14.20 Uhr die Herrenberger Straße bergauf und musste vor einer roten Ampel als erstes Fahrzeug zunächst anhalten. Mehreren Zeugen nach fuhr die Seniorin im Anschluss bei Rot los und nach links in den Kreuzungsbereich ein. Ein auf der Schnarrenbergstraße bergabwärts fahrender, 23 Jahre alter Vespafahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht vermeiden. Der junge Mann wurde von seinem Roller auf die Fahrbahn abgewiesen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind bei Unfall leicht verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Die Sechsjährige lief gegen 14.45 Uhr hinter einem geparkten Fahrzeug hervor auf die Neckarhalde, um die Straße zu überqueren und stieß gegen die linke Seite eines vorbeifahrenden Autos. In der Folge stürzte das Mädchen. Es wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Auf etwa 35.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L385 zwischen Rottenburg und Weiler verursacht hat. Der Mann war gegen 9.40 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Landesstraße in Richtung Weiler unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Opel Mokka einer 65-Jährigen, bevor der Skoda im weiteren Verlauf in die linken Leitplanken krachte und zum Stehen kam. Beide Fahrer und eine 43 Jahre alte Beifahrerin im Opel blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Alle drei wurden nachfolgend vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. (cw)

