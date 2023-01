Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der K6714 zwischen Eningen und Metzingen ereignet hat. Eine 39-Jährige befuhr gegen 9.10 Uhr die abschüssige Kreisstraße von Eningen in Richtung Metzingen. Weil sie auf der schnee- und matschbedeckten Straße zu schnell fuhr, kam sie im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Daihatsu Cuore einer 60-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Daihatsu nach hinten versetzt und in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Auch die Unfallverursacherin, deren Ford sich durch die Aufprallwucht um die eigene Achse gedreht hatte, erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrerinnen wurden vor Ort von Notärzten erstversorgt und nachfolgend vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos, an denen Sachschäden in geschätzter Höhe von insgesamt knapp 4.000 Euro entstanden waren, wurden von Abschleppdiensten geborgen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis gegen elf Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem Helfer vor Ort sowie einem Organisationleiter im Einsatz. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Küchenbrand

Zum Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem aus dem Küchenfenster im Dachgeschoss des Hauses starker Rauch herausquoll. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten auf andere Räume verhindern. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, dürfte ein technischer Defekt an der Spülmaschine brandursächlich gewesen sein. Eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst vorsichtshalber wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie jedoch noch am Nachmittag unverletzt wieder verlassen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Albstadt (ZAK): In den Gegenverkehr gerutscht

Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Degerfeldstraße (K7101) im Stadtteil Truchtelfingen entstanden. Ein 19-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Degerfeldstraße von Bitz kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Zollernstraße kam er mit seinem Wagen ins Rutschen und auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 59-Jährige versuchte noch mit ihrem VW Tiguan auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Albstadt (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich

In Ebingen ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von circa 11.500 Euro gekommen. Gegen 9.50 Uhr wollte ein 81-Jähriger mit seinem Renault die Schillerstraße von der Raidenstraße herkommend geradeaus überqueren. Nachdem er kurz angehalten hatte und anschließend wieder angefahren war, kollidierte er mit seinem Wagen mit dem auf der Schillerstraße stadtauswärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Volvo einer 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault noch gegen einen gegenüber wartenden Opel geschleudert, der von einem 21 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Renault war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der K 7151 ereignet hat. Kurz nach zehn Uhr war ein 21 Jahre alter BMW-Lenker auf der Kreisstraße von Lautlingen herkommend in Richtung Meßstetten unterwegs. Nach Angaben des Fahrers sowie seiner 18 Jahre alten Beifahrerin geriet ein entgegenkommender Lkw auf die Gegenfahrspur, weshalb der 21-Jährige nach rechts ausweichen musste. In der Folge geriet der BMW in den Grünstreifen und kollidierte am Waldrand mit dem dortigen Bewuchs. Dadurch löste das Airbag-System des Wagens aus. Beide Insassen erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Um den BMW bergen zu können, mussten durch die Straßenmeisterei kleinere Bäume gefällt werden. Der Pkw wurde anschließend abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Laster machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

