Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: 14-Jährige von Auto angefahren

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag (21. Dezember, 17:15 Uhr) an der Ecke Königsberger Allee und Moltkestraße ist eine 14-Jährige angefahren worden. Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer achtete beim Linksabbiegen nicht auf das Mädchen. Es kam zum Zusammenstoß; die 14-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell