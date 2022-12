Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Zeugen mehrerer Einbrüche und Versuche gesucht

Duisburg (ots)

Im Laufe des Dienstags (20. Dezember) gab es mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in der Stadt. Für die folgenden Fälle sucht die Polizei Zeugen.

Meiderich:

In den frühen Morgenstunden (gegen 5:20 Uhr) sind Unbekannte in einen Supermarkt an der Emmericher Straße eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Zigaretten. Ein Zeuge informierte die Polizei. Er beschreibt die beiden Täter als zwei etwa 30 Jahre alte Männer. Einer war komplett dunkel gekleidet, der zweite trug einen weißen Anorak.

Altstadt:

Am Philosophenweg haben eine Frau (33) und ein Mann (44) beim Aufschließen der Tür ihrer Erdgeschosswohnung gegen 19:30 Uhr Kratzgeräusche aus Richtung der Balkontür gehört und die Polizei informiert. Der oder die Täter konnten flüchten.

Duissern:

Gegen 20 Uhr sind Einbrecher in ein Haus an der Falkstraße eingedrungen. Der 35-jährige Bewohner hat bei der Rückkehr nach Hause zwei Verdächtige im angrenzenden Garagenhof gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nichts von dem Einbruch in sein Haus.

Wer Hinweise zu einem der oben beschriebenen Fälle geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell