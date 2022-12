POL-LB: Löchgau: Unbekannte stehlen Fahrräder, Autoreifen und Motorsäge

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Kreisstraße 1006 (K 1006) und der Felsenstraße in Magstadt zu einer Unfallflucht. Eine 29-jährige Seat-Lenkerin befuhr die K 1006 aus Richtung Bundesstraße 464 (B 464) kommend in Fahrtrichtung Magstadt. Auf Höhe der Felsenstraße soll ihr ein Pkw, vermutlich ein weißer Kleinwagen, auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. In der Folge sei sie ...

