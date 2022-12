Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Pkw-Brand in der Panoramastraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Schönaich mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in die Panoramastraße in Schönaich aus, nachdem ein Zeuge einen brennenden Mercedes gemeldet hatte. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fing der vor einem Wohnhaus geparkte Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig, nachdem der Zeuge zuvor versucht hatte die Flammen mittels eines Feuerlöschers zu ersticken. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell