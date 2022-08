Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (351/2022) Schmierereien an Bushaltestelle in Rüdershausen - Polizei in Gieboldehausen ermittelt

Göttingen (ots)

Rüdershausen, Kur-Mainzer-Platz

Nacht von Freitag auf Samstag, 19. bis 20. August 2022

RÜDERSHAUSEN (as) - Im Bereich eines Bushaltestellenhäuschens am Kur-Mainzer-Platz in Rüdershausen bei Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag (20.08.22) vermutlich mit einem schwarzen Filzstift mehrere Flächen beschmiert. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Eine Mitarbeiterin der Gemeinde Rüdershausen entdeckte die Schmierereien auf den dortigen Info-Aushängen, einer Wanderkarte und an der Innenseite des Bushaltehäuschens am Montagmorgen und informierte die Polizei.

Die Ermittler in Gieboldehausen haben ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05528/205840 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell