POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Verpuffung, Raub

Münsingen (RT): Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag ist es auf der L 230 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-Jähriger befuhr um 15.28 Uhr mit seinem Skoda die L 230 in Fahrtrichtung Gomadingen. Um nach links in Richtung Lerchenhof abzubiegen, musste er seinen PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 31-jährige Mazda-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Der 36-Jährige und seine 13-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Reutlingen (RT): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen auf der L 378 a gekommen. Gegen 01.50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes von Sondelfingen kommend in Richtung Rommelsbach. An der Abzweigung zur K 6720 fuhr er geradeaus und landete im Straßengraben. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche nicht behandlungsbedürftig waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Neckartenzlingen (ES): Unfall mit Verletzten

Am Freitagnachmittag ist es in Neckartenzlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 15.59 Uhr bog ein 23-Jähriger mit seinem Renault von einem Firmengelände nach links auf die B 297 in Richtung Nürtingen ein. Hierbei übersah er einen 56-jährigen Peugeot-Fahrer der in Richtung Tübingen unterwegs war und es kam zur Kollision der beiden PKWs. Der Renault-Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Der Peugeot-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Filderstadt (ES): Rotlichtverstoß vermutlich ursächlich für Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund eines Rotlichtverstoßes ist es am Freitag um 20.20 Uhr auf der B 312, auf Höhe der Einmündung der Nord-West-Umfahrung, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Die 47-jährige Fahrerin eines VW Tiguan hatte die B 312 aus Richtung Flughafentunnel befahren. Auf Höhe der Nord-West-Umfahrung wollte sie die B 312 weiter in Richtung Bernhausen befahren. Hierfür musste sie sich auf der linken Abbiegespur einordnen. Zunächst wartete sie laut Zeugenaussage an der roten Lichtzeichenanlage. Die Schaltung einer Bussignalanlage führte vermutlich bei der Tiguanfahrerin zu Irritationen, weshalb sie trotz weiterhin bestehendem Rotlicht in die Einmündung einfuhr. Hier kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit einem Dacia Sandero, welcher von einer 51-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Dieser kam aus Richtung Luftfrachtzentrum. Durch den Zusammenstoß wurde die Daciafahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Beide beteiligten PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Eine Überprüfung der Lichtzeichenanlage ergab keinen Hinweis auf eine Störung oder Fehlschaltung.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gefahrenstelle auf Wanderweg

Ein bislang unbekannter Täter hat im Gräbleswiesenweg, einem Wanderweg am Rande des Siebenmühlentals in Richtung Stetten, zwischen zwei Büschen einen Metalldraht gespannt. Dieser ragte in Oberschenkelhöhe über den gesamten Weg. Ein herannahender Mountbikefahrer fuhr am Freitag um 16.40 Uhr gegen den Draht, durchriss ihn und kam glücklicherweise jedoch nicht zu Fall. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/70913 zu melden.

Neuffen (ES): In Wohnung beraubt

In der Bahnhofstraße ist es am Freitag um 19.40 Uhr zu einem Raubüberfall in einer Wohnung durch bislang unbekannte Personen gekommen. Ein 36-jähriger Anwohner ist am Abend nach einem Spaziergang an seine Anschrift zurückgekehrt. Vor dem Haus warteten drei Personen auf ihn. Als der Anwohner seine Wohnung betreten wollte kamen die drei Personen mit hinein. Sie schlugen ihn unvermittelt mit einem Schlagstock und raubten Geld und ein Mobiltelefon. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, dass drei Person vom Tatobjekt weg in Richtung Hauptstraße zu Fuß flüchteten. Der Anwohner wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle Personen männlich, ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur, dunkel gekleidet mit Kapuzenpullis, wobei die Kapuzen jeweils über den Kopf gezogen waren. Eine Person trug vermutlich eine Jacke mit Camouflage Muster, die beiden anderen Personen vermutlich jeweils eine dunkle Jacke. Zwei Personen trugen eine Sturmhaube, eine Person eine medizinische Maske. Eine Person war ca. 1,80 m groß, die beiden anderen Personen waren ca. 1,75cm groß. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 entgegen.

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren

In der Uhlandstraße ist am Freitag um 19.15 Uhr ein 58-jähriger Fußgänger angefahren worden. Der 63-jährige Fahrer eines PKW der Marke Jaguar hatte die Weilstraße befahren und bog nach rechts in die Uhlandstraße ab. Der Fußgänger, welcher gerade die Uhlandstraße von rechts nach links überquerte, wurde von dem Jaguar erfasst und leicht verletzt. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Jaguar ist nach derzeitigem Stand kein Schaden entstanden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision auf Zebrastreifen

Am Freitag um 14.30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Echterdinger Straße, kurz vor dem Kreisverkehr Höhe Markomannenstraße gekommen. Der 60-jährige Fahrer eine VW Sharan hatte die Echterdinger Straße befahren, als eine 50-jährige Fahrradfahrerin den dortigen Zebrastreifen zu überqueren begann. Es kam auf der Fahrbahn zur Kollision, wobei zum derzeitigen Stand noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Fahrradfahrerin fahrend den Zebrastreifen überqueren wollte oder ob sie gerade dabei war von ihrem Fahrrad abzusteigen. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wird voraussichtlich selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 450 Euro entstanden.

Rottenburg a.N.-Hailfingen (TÜ): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

22.500 Euro Sachschaden ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Rottenburg-Hailfingen entstanden. Eine 47-Jährige befuhr um 12.26 Uhr mit ihrem Mercedes die Reustener Straße in Fahrtrichtung Hadolfinger Straße. Zeitgleich befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Ford die Etzwiesenstraße in Richtung Tailfinger Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 47-Jährigen und es kam zu Kollision. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Tübingen (TÜ): Wohnungseinbruch

Am Freitagabend sind bislang Unbekannte in eine Wohnung in der Autenriethstraße eingebrochen. Zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu der Wohnung. Aus der Wohnung wurde Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Kusterdingen-Jettenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag, um 15.20 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem BMW Mini die Markwiesenstraße von Jettenburg kommend in Richtung Reutlingen. Hier missachtete ein 58-jähriger Peugeot-Fahrer, der von der zweiten Einmündung der Aspenhaustraße in die Markwiesenstraße einbiegen wollte die Vorfahrt der 29-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Albstadt (ZAK): Verpuffung in einer Recyclingfirma

In einer Recyclingfirma in der Straße Unter dem Malesfelsen ist es am Freitag um 14.25 Uhr zu einer Verpuffung in einem Schredder gekommen. Ursache hierfür war vermutlich der Einzug eines bislang nicht bekannten Gegenstandes. In der Folge gerieten die abführenden Förderbänder in Brand. Dieser Brand konnte durch die Mitarbeiter der Firma und die betriebseigene Feuerwehr teilweise gelöscht werden. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr Albstadt stieg noch Rauch aus dem Schredder und den Förderbändern auf. Zudem waren Glutnester im Schredder in einigen Metern Höhe vorhanden, welche unter Zuhilfenahme eines Drehleiterfahrzeuges gelöscht werden mussten. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 18 Uhr an. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

