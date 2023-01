Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Feuerwerksrakete in Schule gezündet; Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein Pkw hat sich bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Freitagmorgen überschlagen. Ein 22-Jähriger war gegen 8.40 Uhr mit einem Opel auf der L 230 von Offenhausen herkommend unterwegs. An der Abzweigung zur L 249 in Richtung Gomadingen kam der junge Mann auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppwagen geborgen. (ms)

Esslingen (ES): Feuerwerksrakete gezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen Unbekannten, der am Freitagvormittag in der Mensa einer Schule in der Steinbeisstraße eine Feuerwerksrakete gezündet hat. Gegen 9.35 Uhr schoss der Unbekannte die Rakete in der Mensa ab, die in Bodenhöhe durch den Raum flog und detonierte. Dabei erlitten nach bisherigen Erkenntnissen acht Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war zum Glück nicht notwendig. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3105768-10 um Hinweise. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Kreuzung Friedhof-/Karlstraße entstanden. Eine 45-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Seat die Friedhofstraße abwärts in Richtung Karlstraße. Vor der dortigen Kreuzung bremste sie ihren Wagen ab, der aufgrund von Schnee- und Eisglätte in den Kreuzungsbereich rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Alfa Romeo einer 56-Jährigen. Diese wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, war aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist es am Freitagmittag an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Rappstraße gekommen. Gegen 13.10 Uhr war eine 43 Jahre alte Radlerin auf der Max-Eyth-Straße stadteinwärts unterwegs und kollidierte mit dem von rechts auf der Rappstraße heranfahrenden Skoda eines 60-Jährigen. Die Frau, die sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 1.500 Euro. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Feuerwehrgerätehaus in Heiligenzimmern beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Rosenfeld nachdem das Feuerwehrgerätehaus in Heiligenzimmern von Donnerstag auf Freitag beschädigt worden ist. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, schlug ein Unbekannter mehrere Fensterelemente eines Einfahrtstors des Gerätehauses im Stunzachweg ein. Zudem wurde eine im Tor integrierte Tür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07428/945130 um Zeugenhinweise. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell