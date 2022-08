FW-MG: Böschungsbrand A 46

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Wanlo, 10.08.2022, 13:46 Uhr, A 46 Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Dreieck Wanlo und Kreuz Holz (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr zu einem Böschungsbrand an der BAB A 46 zwischen dem Dreieck Wanlo und dem Kreuz Holz gerufen. Dort waren aus bisher unbekannter Ursache Teile der Böschung auf einer Fläche von etwa 500 m2 in Brand geraten. Die Feuerwehr Mönchengladbach löschte zusammen mit den Kollegen der Feuerwehr Jüchen den Brand mit zwei Trupps mit jeweils einem C-Rohr ab. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf blieb für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug des Bildungszentrums der Feuerwehr Mönchengladbach, die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Jüchen.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

