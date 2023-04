Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Land Rover entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim / Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr wurde jeweils in Mannheim und in Edingen-Neckarhausen ein Fahrzeug der Marke "Land Rover" entwendet.

In Edingen-Neckarhausen entwendete die bislang unbekannte Täterschaft in der Neckarhauser Straße den vor der Wohnanschrift geparkten Range Rover. Da sich beide Fahrzeugschlüssel noch beim Fahrzeugbesitzer befinden wird davon ausgegangen, dass der Täter oder die Täterin die Key-Less-Go-Funktion des Fahrzeugs auf noch ungeklärte Weise überwunden haben. Es entstand ein Diebstahlsschaden von 110.000 EUR.

Das zweite Fahrzeug der Marke Land Rover wurde in Mannheim in der Oberrotweiler Straße im Stadtteil Seckenheim durch eine noch unbekannte Täterschaft entwendet. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten ist ebenfalls noch Teil der Ermittlungen. In diesem Fall entstand ein Diebstahlsschaden von 40.000EUR.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im näheren Umfeld um die Tatort gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell