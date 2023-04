Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - PM 3

Berichtigung

Dielheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5478033), kollidierten am Sonntag, den 02.04.2023, um kurz nach 16:30 Uhr auf der K4170 zwei entgegenkommende Autos miteinander. Entgegen der zuvor veröffentlichten Pressemitteilungen geriet der 19-jährige Golf-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 38-jährigen Seat-Fahrer. Der 19-Jährige verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell