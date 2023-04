Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM 2

Dielheim (ots)

Am Sonntag, den 02.04.2023, um 16:37 Uhr ereignete sich wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5477994 auf der K 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ist der 19-jährige Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der abschüssigen feuchten Fahrbahn in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur gekommen und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwerer und musste zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn der K 4170 bis 19.00 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg durchgeführt.

