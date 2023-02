Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn/Vreden - Unfallflucht

weißer 3er BMW beschädigt

Stadtlohn/Vreden (ots)

Unfallzeit: zwischen dem 09.02.2023, 17.00 Uhr und dem 10.02.2023, 13.00 Uhr; Unfallort: Stadtlohn, Südlohner Weg 36, Parkplatz Sportstudio oder Vreden, Dietrich-Bonhoeffer-Straße;

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weißen 3er BMW, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Unfall muss sich in der Zeit vom Donnerstag, 17.00 Uhr bis Freitag, 13.00 Uhr zugetragen haben. Als Unfallort kommen der Sportstudioparkplatz am Südlohner Weg in Stadtlohn oder die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Vreden in Betracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

