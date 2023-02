Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Büningweg; Tatzeit: 12.02.2023, 22.00 Uhr;

Einbrecher sind am Sonntagabend in eine Schule in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Büningweg zu gelangen, zerstörten die Täter eine Fensterscheibe. Einer der drei Unbekannten kletterte daraufhin in das Gebäude und reichte zwei Gegenstände nach draußen. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung eines Fußballplatzes (Borussia Bocholt). Ein Zeuge beobachtete dies und informierte die Polizei. Er beschreibt die Täter wie folgt: männlich, dunkel gekleidet, mit Kapuzen und schwarzen Gesundheitsmasken als Maskierung. Eine der drei Personen sei zudem von korpulenter Statur. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (ck)

