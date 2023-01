Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände

Tretroller geraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, der am Montagmittag in der Ringelbachstraße einen zehnjährigen Buben überfallen und beraubt haben soll, fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Junge gegen 12.30 Uhr auf der Ringelbachstraße unterwegs, als zwischen der Hausnummern 30 und 41 plötzlich der Unbekannte auf ihn zukam. Dieser entriss dem Kind den Tretroller, drohte ihm Schläge an und flüchtete anschließend mit dem Roller in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter wird als etwa 170 cm groß, hellhäutig und schlank beschrieben. Er trug einen Kapuzenpulli, über den er ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Totenkopf auf der Brust anhatte. Zudem trug er eine schwarze Wollmütze, über die er die Kapuze des Pullis gezogen hatte. Außerdem war er mit einer blauen Jogginghose, Lederschuhen mit einem unbekannten Schriftzug und Handschuhen bekleidet. Auffällig war, dass er ein schwarzes Tuch mit roter Flamme über die Nase gezogen hatte. Der geraubte Tretroller war schwarz, hatte neongelbe Schriftzüge, neongelbe Felgen und schwarze Reifen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Weiter Einbruch in Baustelle (Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.01.2023/12 Uhr)

Ebenfalls auf Kupferkabel hatten es Unbekannte auf einer Baustelle in der Katharinenstraße abgesehen. Wie nachträglich bekannt wurde, hebelten die Diebe über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, neun Uhr, an der Baustelle einen Baucontainer auf und stahlen dort dutzende Meter Starkstromkabel. Zudem verschafften sie sich Zugang zu den dortigen Rohbauten und ließen dort mindestens 100 Meter bereits verlegte Elektroleitungen mitgehen. In beiden Fälle hat der Polizeiposten Reichenbach die Ermittlungen übernommen. (cw)

Esslingen (ES): Unfall auf der B10

Ein Unfall auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Mettingen hat am Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Eine 42-Jährige war gegen 6.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass der vorausfahrende, 30 Jahre alte Lenker eines Mercedes Sprinter verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr mit dem Corsa in das Heck des Sprinters. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf einen davor fahrenden und ebenfalls bremsenden Fiat Punto eines 24-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Den entstanden Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 8.000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der linke Fahrstreifen konnte gegen 7.10 Uhr geräumt und die Unfallaufnahme an der Ausfahrt durchgeführt werden. Dennoch hatte sich bereits ein Rückstau bis kurz vor Plochingen gebildet. (rn)

Lenningen (ES): Brand in Kinderzimmer

In einem Kinderzimmer eines Wohnhauses in der Lauterstraße ist am Montagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach sieben Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte nach Unterlennigen aus, nachdem der Brand gemeldet worden war. Die Feuerwehr konnte den Brand auf das Zimmer begrenzt halten und schließlich löschen. Dennoch dürfte auch ein Teil des weiteren Obergeschosses bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar sein. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In ein Optikergeschäft in der Bahnhofstraße ist im Lauf des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe des Geschäfts und entwendete aus der dahinterliegenden Auslage mehrere Brillen. Der entstandene Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro dürfte den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Zusammenhang mit einem im selben Zeitraum versuchten Einbruch in eine benachbarte Apotheke aus. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtigen Wahrnehmungen gemachten haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07473/9521-0 zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Pkw in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw in der Straße Im Weiher sind Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen, kurz vor sieben Uhr, ausgerückt. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts war der dort mit laufendem Motor abgestellte Citroen Jumper in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Hechingen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Ganz erheblich alkoholisiert war eine 37-Jährige, die am Montagmittag auf dem Obertorplatz einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen zwölf Uhr mit ihrer Mercedes E-Klasse auf dem Obertorplatz von der Unterstadt herkommend unterwegs. Dabei kam sie auf die Gegenfahrspur, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 40-Jährigen kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Mercedes-Fahrerin fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 3,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt zirka 15.000 Euro geschätzt. (cw)

