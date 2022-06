Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand in der achten Etage eines Wohngebäudes

Dresden (ots)

Datum: 2. Juni 2022 14:51 Uhr

Einsatzort: Borsbergstraße

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit mit zahlreichen Kräften bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. Bereits auf der Anfahrt waren für die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen aus mehreren Fenstern einer Wohnung in der achten Etage eines Mehrfamiliengebäudes weithin sichtbar. Während sich mehrere Trupps unter Atemschutz über den Treppenraum zur Brandwohnung vorkämpften, brachten andere Einsatzkräfte eine Drehleiter im Innenhof des Objektes in Stellung und leiteten darüber die Brandbekämpfung ein. Bei der Menschensuche in der Brandwohnung sowie den Nachbarwohnungen wurden keine Personen angetroffen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Polizei wurden 25 Bewohnerinnen und Bewohner des Wohngebäudes in Sicherheit gebracht. Sie werden derzeit auf der Müller-Berset-Straße betreut. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben einen Linienbus zur Verfügung gestellt, um die Personen temporär unterzubringen bis festgestellt wurde, ob und wann Sie in ihre Wohnungen wieder zurückkehren können. Der Brand ist mittlerweile gelöscht und es finden umfassende Belüftungsmaßnahmen statt. Der U-Dienst führt Schadstoffmessungen durch und überprüft mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der Betondecke. Der Einsatz wird noch einige Zeit andauern. Im Bereich der Borsbergstraße kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Straßenbahnverkehr ist derzeit unterbrochen. Im Einsatz sind etwa 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Übigau, der Rettungswachen Striesen und Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

