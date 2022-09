POL-KLE: Rees - Wohnwagen entwendet

Emmerich (ots) - Am Samstag (10.09.2022) kam es zwischen 02:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines VWs hatte seinen Wagen in der Nacht auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellt und das Fahrzeug am nächsten Tag mit Unfallschäden an der hinteren rechten Seite vorgefunden. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise zum Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei ...

