POL-GM: Abgelenkt und bestohlen

Nümbrecht (ots) - Bei einem Wendemanöver ist es am Sonntag (23. April) auf der L95 in Nümbrecht-Malzhagen zur Kollision zweier Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt; die Autos mussten abgeschleppt werden. Um 17:30 Uhr fuhr eine 39-jährige Nümbrechterin aus Happach kommend auf der Landstraße 95 in Fahrtrichtung Malzhagen. In Höhe der Bushaltestelle Drinsahl beabsichtigte sie, ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei fuhr sie erst rechts in die Haltebucht und ...

