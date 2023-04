Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdiebe verschafften sich Zugang in Wohnung

Wipperfürth (ots)

Als Handwerker hat sich am Freitag (21. April) ein Unbekannter ausgegeben und sich so in der Gladbacher Straße Zugang zur Wohnung einer 81-Jährigen verschafft. Diese stellte später den Diebstahl einer nicht unerheblichen Menge Bargeld fest.

Gegen 16:30 Uhr klingelte der Unbekannte an ihrer Wohnungstür und gab vor, ihre Wasserhähne überprüfen zu müssen. Gemeinsam mit der Seniorin ging er in ihr Badezimmer, drehte dort den Wasserhahn auf und verwickelte die 81-Jährige mehrere Minuten in ein Gespräch. Anschließend verließ der Mann wieder ihre Wohnung. Wie sich dann herausstellte, war in der Zwischenzeit eine zweite Person unbemerkt durch die noch offen stehende Wohnungstür in ihre Wohnung gelangt und hat aus ihrem Wohnzimmerschrank Bargeld gestohlen.

Den angeblichen Handwerker beschreibt sie wie folgt: Etwas 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, blauer Mund-Nasenschutz, dunkle Arbeitskleidung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Es handelt sich hier um eine bekannte Masche. Weitere Infos erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

