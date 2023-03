Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Autobahn 2 PKW beteiligt

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven ist zusammen mit dem Rettungsdienst um 20:50Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 27 in Höhe der Anschlussstelle Wulsdorf in Fahrtrichtung Cuxhaven alarmiert worden. Die Einsatzkräfte wurden mit der Einsatzmeldung, Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person, alarmiert. Glücklicherweise stellte sich an der Einsatzstelle eingetroffen, schnell heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten die Einsatzstelle aus, stellten den Brandschutz sicher und unterstützen den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der Patienten. Die beiden betroffenen Personen wurden von einem Notarzt untersucht und vom Rettungsdienst jeweils in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurden Teile der Fahrbahn von Trümmerteilen der betroffenen Autos befreit und auslaufende Betriebsmittel an der weiteren Ausbreitung gehindert.

20 Einsatzkräfte, der Feuerwehr Bremerhaven mit einem Rettungswagen, ein Rettungswagen und ein Notarzt aus dem Landkreis Cuxhaven, die Polizei und die Autobahnmeisterei waren an dem Einsatz beteiligt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell