Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Autobahn mit Sattelzug

Bremerhaven (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges hat sich bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn leichte Verletzungen zugezogen. Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 9.30 Uhr mit der Einsatzmeldung, Verkehrsunfall mit einem LKW und einer eingeklemmten Person, alarmiert. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Süd, in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der LKW war von der Autobahn abgekommen, durchbrach die Leitplanke und kam in der Böschung auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer des LKW konnte seine Fahrerkabine eigenständig verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Fahrer unverzüglich durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und kam mit leichten Verletzungen in ein Bremerhavener Krankenhaus. Der Sattelzug und die weitestgehend aus E-PKW bestehende Ladung, wurde größtenteils schwer beschädigt. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Die Polizei und die Autobahnmeisterei übernehmen die Absicherung der Einsatzstelle. Am Einsatz waren zwischenzeitlich 17 Einsatzkräfte, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven, ein Rettungswagen aus dem Landkreis Cuxhaven, die Polizei und die Autobahnmeisterei beteiligt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell