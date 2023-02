Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Neuer stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart Bremen kommt erstmalig aus Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Der neue stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart des Landes Bremen kommt erstmalig aus Bremerhaven. Der 34-jährige Marc Hübler begann seine Jugendarbeit 2010 als Mitglied im Betreuerstab der Jugendfeuerwehr Bremerhaven-Lehe. Dort übernahm Hübler von 2017 bis 2021 die Aufgabe des Jugendfeuerwehrwartes. Seit 2020 ist er im Vorstand der Landesjugendfeuerwehr Bremen. "Mit Marc Hübler hat die Landesjugendfeuerwehr Bremen eine erfahrene Führungskraft in der Jugendarbeit hinzugewonnen", so der für die Feuerwehr Bremerhaven zuständig Dezernent, Oberbürgermeister Melf Grantz.

2019 wurde Hübler als Vertreter der Jugendfeuerwehren im Stadtfeuerwehrverband Bremerhaven gewählt und vertrat die Bremerhavener Jugendfeuerwehren auf Landesebene. Diese Aufgabe übernimmt mit der jetzigen Wahl Ulrike Bruns von der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf. Als dritter Bremerhavener übernimmt Linus Poell, Mitglied der Jugendfeuerwehr Bremerhaven-Lehe, die Aufgabe des stellvertretenden Landesjugendsprechers. "Ich freue mich, dass Bremerhaven erstmalig mit drei Personen auf Landesebene vertreten ist", so Grantz abschließend.

Im Land Bremen befinden sich 16 Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren. Die Wahl fand am Freitag, 3. Februar 2023 in Bremen statt. Die Wahlen wurden am Donnerstag (16. Februar 2023) durch die Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrbandes Bremen bestätigt.

