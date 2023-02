Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bremerhaven zum zweiten Mal Austragungsort der Firefighter Combat Challenge

Anmeldungen ab morgen (15. Februar 2023) möglich

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven zum zweiten Mal Austragungsort der Firefighter Combat Challenge

Anmeldungen ab morgen (15. Februar 2023) möglich

In der Seestadt Bremerhaven findet am Wochenende vom 13. Mai 2023 auf den 14. Mai 2023 im Schaufenster Fischereihafen die Firefighter Combat Challenge statt. Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab Mittwoch, dem 15. Februar 2023 online möglich: www.feuerwehr.bremerhaven.de/FCC oder www.bremerhaven.de/fcc

"Bereits 2018 hat während des Seestadtfestes auf dem Willy-Brand-Platz die Firefighter Combat Challenge stattgefunden und war für die Seestadt ein voller Erfolg. Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch die Gäste haben Bremerhaven aus einer anderen Perspektive erlebt und haben die Veranstaltung so in guter Erinnerung behalten", so der Dezernent der Feuerwehr, Oberbürgermeister Melf Grantz, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist.

Die Sportgemeinschaft der Feuerwehr Bremerhaven, die Fishtown Fighters, nehmen seit Jahren sehr erfolgreich an der Firefighter Combat Challenge teil. Neben deutschen Meisterschaften, stehen auch die Teilnahme an Europameisterschaften regelmäßig auf dem Programm. Die Sportgemeinschaft nimmt nicht nur selbst aktiv an der Bremerhavener Veranstaltung teil, sondern übernimmt auch maßgeblich die Organisation der Veranstaltung.

Am Sonntag, 14. Mai 2023 finden zusätzlich die regionalen Wettbewerbe statt. Hierfür können sich Staffeln aus den Freiwilligen Feuerwehren der Landkreise Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch sowie der Städte Bremerhaven und Cuxhaven anmelden.

Veranstalter ist der Förderverein Freunde und Förderer der Feuerwehr Bremerhaven und die Firefighter Sport Events UG. Die Veranstaltung wird durch die Feuerwehr Bremerhaven unterstützt.

"Die anfallenden Kosten sind allein aus Startgeldern nicht zu finanzieren. Die Veranstaltung kann nur dank der Unterstützung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sowie mehrerer Sponsoren finanziert werden, die sich auch neben der Eventfläche präsentieren können. Mit RelyOn Nutec Deutschland und der Roenner Verwalungsgesellschaft mbH hat der Förderverein zwei Großsponsoren gefunden", so der Vorsitzende des Fördervereins Frank Klaeßen.

Hintergrund:

Der Ursprung dieses Wettkampfes liegt in den USA. Um den Einsatzanforderungen von Feuerwehrleuten gerecht zu werden, wurde dieser Test 1976 anhand von fünf einsatznahen Aufgaben entwickelt. 1991 entstand daraus der erste Wettkampf in den Vereinigten Staaten. Seit 2007 finden diese Wettkämpfe auch in Deutschland und Europa statt, damit sich Feuerwehreinsatzkräfte untereinander messen können. Bei der Challenge sind fünf Aufgaben in kompletter Schutzausrüstung und unter Atemschutz durchzuführen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell