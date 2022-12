Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rettungswagen in Unfall verwickelt

Kaiserslautern (ots)

Während einer Einsatzfahrt ist ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes am Dienstag in der Pariser Straße in einen Unfall verwickelt worden. Der Notarzt-Wagen war gegen 13.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Stadtmitte, als ein Pkw aus der Gustav-Eiffel-Straße kam und sich ebenfalls auf der Fahrbahn stadteinwärts einreihen wollte. Offenbar hatte der Mercedes-Fahrer das herannahende Rettungsfahrzeug nicht gesehen - er erwischte es seitlich in der hinteren Fahrzeughälfte. Durch den Anstoß kam der Einsatzwagen von seiner Fahrspur ab - er überfuhr den Grünstreifen in der Mitte der Pariser Straße, fuhr die Schutzplanken um und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr entfernte die beschädigte Schutzplanke, stellte Warnbaken auf und reinigte die Fahrbahn. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell