BPOLD-B: Schleusung auf der BAB 15 aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Wochenende deckte die Bundespolizei zwei Schleusungen in Frankfurt (Oder) auf. Ein mutmaßlicher Schleuser war zunächst geflüchtet und verletzte dabei einen Bundespolizisten. Er kam in U-Haft. Am Samstag gegen 7:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen PKW Audi mit polnischem Kennzeichen an der Frankfurter Stadtbrücke. ...

mehr